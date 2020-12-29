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Справочный курс гривны 29 декабря повышен на 9,14 коп до 28,2778 грн/$1
12:26 29.12.2020 |
Национальный банк 29 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.14 коп. до 28.2778 UAH/USD.
|Показатель
|28.12.2020
|29.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3692
|28.2778
|0.322
Данные: НБУ
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