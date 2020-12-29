Coinbase и OKCoin остановят торги XRP из-за иска SEC

Криптовалютная биржа Coinbase закроет торговлю токеном XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах. Похожее решение приняла платформа OKCoin.

«Coinbase планирует полностью приостановить торговлю XRP во вторник, 19 января 2021 года», - говорится в сообщении.

В настоящее время американская биржа стала крупнейшей из площадок, принявших такое решение по XRP. На ее долю приходится около 8,5% в глобальном объеме торгов токеном.

Пользователи сохранят доступ к кошелькам и получат монеты Spark, причитающиеся держателям XRP в рамках эирдропа. Также сохранится поддержка токена в кастодиальных сервисах Coinbase Custody и Coinbase Wallet.

«Мы продолжим следить за развитием ситуации вокруг XRP и будем оповещать клиентов о появлении дополнительной информации», - заявили в Coinbase.

Биржа OKCoin остановит торги и прием депозитов в XRP с 4 января 2021 года до дальнейшего уведомления. Все остальные функции будут работать в обычном режиме.

Торговая платформа попросила участников маржинальной торговли на рынке XRP/USD вернуть заемные средства до 3 января. В противном случае активные долговые позиции будут ликвидированы.

По данным CoinGecko, за последние семь дней цена XRP упала на 55,1%. В настоящее время токен находится на отметке в $0,23.

Ранее торговлю XRP для резидентов США остановили несколько крупных платформ, включая Galaxy Digital, Bitstamp и B2C2.

Управляющая компания Bitwise Asset Management исключила токен из своего флагманского индексного фонда Bitwise 10 Crypto Index Fund.

Напомним, 23 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Ripple, CEO компании Брэда Гарлингхауса и ее сооснователя Криса Ларсена. По мнению ведомства, компания в течение семи лет продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов и привлекла за это время $1,3 млрд.



