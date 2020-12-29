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Coinbase и OKCoin остановят торги XRP из-за иска SEC
12:05 29.12.2020 |
Криптовалютная биржа Coinbase закроет торговлю токеном XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах. Похожее решение приняла платформа OKCoin.
«Coinbase планирует полностью приостановить торговлю XRP во вторник, 19 января 2021 года», - говорится в сообщении.
В настоящее время американская биржа стала крупнейшей из площадок, принявших такое решение по XRP. На ее долю приходится около 8,5% в глобальном объеме торгов токеном.
Пользователи сохранят доступ к кошелькам и получат монеты Spark, причитающиеся держателям XRP в рамках эирдропа. Также сохранится поддержка токена в кастодиальных сервисах Coinbase Custody и Coinbase Wallet.
«Мы продолжим следить за развитием ситуации вокруг XRP и будем оповещать клиентов о появлении дополнительной информации», - заявили в Coinbase.
Биржа OKCoin остановит торги и прием депозитов в XRP с 4 января 2021 года до дальнейшего уведомления. Все остальные функции будут работать в обычном режиме.
Торговая платформа попросила участников маржинальной торговли на рынке XRP/USD вернуть заемные средства до 3 января. В противном случае активные долговые позиции будут ликвидированы.
По данным CoinGecko, за последние семь дней цена XRP упала на 55,1%. В настоящее время токен находится на отметке в $0,23.
Ранее торговлю XRP для резидентов США остановили несколько крупных платформ, включая Galaxy Digital, Bitstamp и B2C2.
Управляющая компания Bitwise Asset Management исключила токен из своего флагманского индексного фонда Bitwise 10 Crypto Index Fund.
Напомним, 23 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Ripple, CEO компании Брэда Гарлингхауса и ее сооснователя Криса Ларсена. По мнению ведомства, компания в течение семи лет продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов и привлекла за это время $1,3 млрд.
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