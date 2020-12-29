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Кабмин внес изменения в программу «Доступные кредиты 5-7-9»
Кабинет Министров внес изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9».
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на внеочередном заседании правительства сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Проектом постановления предполагается внести изменения в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9", расширение круга субъектов хозяйствования, максимальный уровень годового дохода в сумме, не превышающей эквивалент в 20 млн евро. Смягчаются требования относительно рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранения фонда оплаты труда с 65% и численности персонала до 75%. Устанавливается максимальная сумма кредитов, по которым может предоставляться компенсация процентов на уровне 50 млн грн",- сказал Марченко.
Как сообщал Укринформ, правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля 2020 года. Предоставление трех возможных ставок зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн. Также в части максимального уровня годового дохода субъектов предпринимательства был эквивалент в размере 10 млн евро.
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