Доллар 29 декабря дешевеет на рисковых настроениях

Курс доллара снижается во вторник утром на усилении рисковых настроений на рынках после одобрения пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.57 EET курс евро к доллару рос до 1,2241 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,68 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 90,1 пункта. Индекс доллара остается на минимальном уровне с начала 2018 года.

Ожидание помощи экономике США подталкивает трейдеров к риску, что негативно отражается на котировках надежных активов, включая доллар. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

На этом фоне фондовые рынки США обновили исторические рекорды, индексы Европы в понедельник закрылись в плюсе. Биржи Азии во вторник также в основном растут, кроме Китая.

"Оптимизм преобладает, главным образом он исходит от фондовых бирж. Доллару очень трудно, в следующем году это продолжится", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего филиалом State Street Bank в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).