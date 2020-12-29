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Доллар 29 декабря дешевеет на рисковых настроениях
08:18 29.12.2020 |
Курс доллара снижается во вторник утром на усилении рисковых настроений на рынках после одобрения пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.57 EET курс евро к доллару рос до 1,2241 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,68 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 90,1 пункта. Индекс доллара остается на минимальном уровне с начала 2018 года.
Ожидание помощи экономике США подталкивает трейдеров к риску, что негативно отражается на котировках надежных активов, включая доллар. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.
На этом фоне фондовые рынки США обновили исторические рекорды, индексы Европы в понедельник закрылись в плюсе. Биржи Азии во вторник также в основном растут, кроме Китая.
"Оптимизм преобладает, главным образом он исходит от фондовых бирж. Доллару очень трудно, в следующем году это продолжится", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего филиалом State Street Bank в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).
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