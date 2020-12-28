Турция начнет тестирование цифровой валюты в 2021 году

Пилотные испытания национальной цифровой валюты (CBDC) в Турции начнутся во второй половине 2021 года. Об этом заявил глава центробанка Наджи Агбал, сообщает Koin Bülteni.

Выступая в Комитете по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции, он сказал:

«Инициирован проект НИОКР по цифровым деньгам. В настоящее время завершена концептуальная фаза. Мы планируем начать пилотные испытания во второй половине 2021 года».

Издание напомнило, что в начале сентября Главное управление финансовых инноваций Центрального банка Турецкой Республики разместило объявление о найме десяти экспертов для группы НИОКР по цифровым деньгам. В нем претендентов предупреждали, что они могут столкнуться с вопросами в области блокчейна, больших данных, криптологии, контейнерной визуализации, финансовой математики и цифровой обработки сигнала.