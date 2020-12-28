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Справочный курс гривны 28 декабря понижен на 1,78 коп до 28,3692 грн/$1
12:19 28.12.2020 |
Национальный банк 28 декабря пониозил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.78 коп. до 28.3692 UAH/USD.
|Показатель
|24.12.2020
|28.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3514
|28.3692
|0.063
Данные: НБУ
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