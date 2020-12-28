Финансовые новости
- |
- 28.12.20
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.12.2020
10:49 28.12.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|24.11.2020
|5.5413
|25.11.2020
|5.6600
|26.11.2020
|5.6389
|27.11.2020
|5.6938
|30.11.2020
|5.1113
|01.12.2020
|5.0333
|02.12.2020
|5.1318
|03.12.2020
|5.0071
|04.12.2020
|5.0318
|07.12.2020
|5.1225
|08.12.2020
|5.0313
|09.12.2020
|5.2522
|10.12.2020
|5.2120
|11.12.2020
|5.9222
|14.12.2020
|6.0000
|15.12.2020
|6.0000
|16.12.2020
|5.5989
|17.12.2020
|5.0286
|18.12.2020
|5.0314
|21.12.2020
|5.0325
|22.12.2020
|5.0000
|23.12.2020
|5.1150
|24.12.2020
|5.0500
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис генпрокурора направил главе КС уведомление о подозрении по почте
|Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко
|Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО
|Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отказал белорусскому олигарху в покупке «БТА Банка» из-за санкций Евросоюза
|Евро 28 декабря дорожает к доллару на росте аппетита к риску
|Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье
|Справочный курс гривны 28 декабря понижен на 1,78 коп до 28,3692 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 28 декабря закрылись в основном ростом на внешнем оптимизме
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.12.20
Это интересно
|LG Electronics и Magna создадут СП по производству оборудования для электромобилей
|SsangYong объявила о банкротстве
|Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram
|Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов