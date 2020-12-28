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Биткоин на прошлой неделе преодолел уровень в $28 000
10:00 28.12.2020 |
На прошлой неделе первая криптовалюта продолжила стремительный рост, обновив в воскресенье новый исторический максимум на уровне выше $28 000. Несмотря на последовавшую коррекцию ниже $27 000, недельный прирост составил почти 13%.
Новые высоты биткоин брал на протяжение всех этих дней: упав в понедельник ниже $23 000, криптовалюта преодолела отметку $24 500 в пятницу и $26 500 в субботу. Взлету выше $28 000 в воскресенье предшествовало утреннее взятие $27 000.
Капитализация впервые в истории превысила уровень в $500 млрд. На момент написания биткоин торгуется в районе $26 800.
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum к вечеру воскресенья приблизилась к $690. Рост за неделю составил 4,6%.
Среди других крупнейших цифровых активов наибольший рост за неделю продемонстрировали Bitcoin Cash и Litecoin - 9,99% и 9,1% соответственно.
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