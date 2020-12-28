Доллар 28 декабря дешевеет к мировым валютам после принятия пакета стимулов в США

Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром в целом снижается, инвесторы оценивают новости из США о пакете поддержки экономики страны, который был одобрен президентом страны Дональдом Трампом в рамках бюджета на будущий год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.02 EET курс евро к доллару рос до 1,221 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2204 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 90,19 пункта.

В ночь на понедельник Белый дом сообщил, что Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов.

Рынки продолжают оценивать перспективы для британской экономики после окончательного выхода королевства из ЕС и завершения переходного периода. Великобритания и ЕС в четверг, 24 декабря, заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

Ожидается, что объем торгов в понедельник будет несколько снижен, поскольку торги в Великобритании будут закрыты из-за рождественских праздников. Во вторник и среду торги на крупнейших рынках будут открыты, но в четверг и пятницу основные торги вновь будут ограничены из-за новогодних каникул.