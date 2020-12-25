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Нацбанк с 21 по 24 декабря продал на межбанке $43 млн
23:16 24.12.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке $43 млн в рамках интервенций по единому курсу, свидетельствуют данные на сайте регулятора, обнародованные в четверг.
Согласно им, в целом с начала 2020 года Нацбанк купил в резервы $4,93 млрд, продал - $3,84 млрд.
Уточняется, что в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле - $368,70 млн, сентябре - $197,5 млн, октябре - $208,3 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, мае - $660,6 млн, июне - $1,155 млрд, августе - $460,5 млн, а в ноябре - $29 млн.
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