Финансовые новости
- |
- 24.12.20
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 24 декабря дешевеет к мировым валютам
12:41 24.12.2020 |
Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей в отношении принятия нового пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 EET курс евро к доллару рос до 1,22 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2185 доллара, курс доллара к иене рос до 103,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,23 пункта.
В центре внимания инвесторов в канун католического Рождества находится ситуация с новым пакетом помощи американской экономике. Президент Дональд Трамп ранее на текущей неделе вернул в конгресс принятый пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.
"Согласие республиканцев и демократов на сделку - это позитивная новость, и теперь отсрочка (в подписании президентом - ред.) открывает возможность получить больше - законопроект о поддержке экономики вряд ли станет хуже. Таким образом, краткосрочную неопределенность, вероятно, нивелирует шанс получить более крупный пакет помощи. Кроме того, инаугурация Джо Байдена состоится менее чем через месяц, так что в худшем случае задержка вряд ли продлится дольше", - сказал агентству Рейтер стратег SEB Лаури Халикка (Lauri Halikka).
В то же время курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3592 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3492 доллара в ожидании торгового соглашения между ЕС и Великобританией после Brexit. По данным СМИ, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Трейдеры надеются, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки уже в четверг.
Объем торгов на валютном рынке в четверг и пятницу снижен в связи с празднованием католического Рождества. В четверг фондовый рынок Германии закрыт, а рынки Великобритании, Франции и США закроются раньше обычного, в пятницу торги в Европе, а также в США и частично в Азии, проводиться не будут.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда: Медведчук примеряется к премьерскому креслу в парламентской республике
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: о «вирусе Зеленского» в Раде, амбициях Украины в Шенгене и перспективах в НАТО
|Нацбанк 23 декабря остановил подорожание доллара на межбанке. Но может начаться новый штурм
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO
|Справочный курс гривны 24 декабря повышен на 11,15 коп до 28,3514 грн/$1
|Доллар 24 декабря дешевеет к мировым валютам
|Фондовые биржи Азии 24 декабря закрылись преимущественно ростом
|В США одобрили новый вид размещения акций на бирже
|Grayscale Investments приостановила инвестиции в криптовалютные фонды
Это интересно
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок