Доллар 24 декабря дешевеет к мировым валютам

Доллар слабо дешевеет к мировым валютам в ожидании новостей в отношении принятия нового пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 EET курс евро к доллару рос до 1,22 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2185 доллара, курс доллара к иене рос до 103,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,23 пункта.

В центре внимания инвесторов в канун католического Рождества находится ситуация с новым пакетом помощи американской экономике. Президент Дональд Трамп ранее на текущей неделе вернул в конгресс принятый пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.

"Согласие республиканцев и демократов на сделку - это позитивная новость, и теперь отсрочка (в подписании президентом - ред.) открывает возможность получить больше - законопроект о поддержке экономики вряд ли станет хуже. Таким образом, краткосрочную неопределенность, вероятно, нивелирует шанс получить более крупный пакет помощи. Кроме того, инаугурация Джо Байдена состоится менее чем через месяц, так что в худшем случае задержка вряд ли продлится дольше", - сказал агентству Рейтер стратег SEB Лаури Халикка (Lauri Halikka).

В то же время курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3592 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3492 доллара в ожидании торгового соглашения между ЕС и Великобританией после Brexit. По данным СМИ, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Трейдеры надеются, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки уже в четверг.

Объем торгов на валютном рынке в четверг и пятницу снижен в связи с празднованием католического Рождества. В четверг фондовый рынок Германии закрыт, а рынки Великобритании, Франции и США закроются раньше обычного, в пятницу торги в Европе, а также в США и частично в Азии, проводиться не будут.