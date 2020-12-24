Grayscale Investments приостановила инвестиции в криптовалютные фонды

Инвестиционная компания Grayscale Investments временно остановила прием депозитов в шесть криптовалютных фондов. Информация об этом размещена на странице с продуктами управляющего активами.

На момент написания закрыты инвестиции в трасты на базе биткоина, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и фонда цифровых активов с крупной капитализацией (Digital Large Cap Fund). Новым клиентам доступны депозиты в фонды Horizen, XRP, Stellar Lumens и Zcash.

Аналитики банка JPMorgan предположили, что сокращение инвестиций в фонд Grayscale может послужить сигналом к коррекции биткоина. По их мнению, институционалы не позволят сформироваться негативной динамике, однако из-за перегретого рынка их дальнейшие действия могут влиять на тренд.

Также Grayscale объявила о снижении комиссии за управление фондом крупных цифровых активов с 3% до 2,5%. Он позволяет единовременно инвестировать в биткоин, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и Litecoin.

Соучредитель управляющего криптоактивами Capriole Investments Ян Аутенхаут обратил внимание, что Grayscale приобрела 12 000 BTC.

По состоянию на 22 декабря под управлением компании находились активы на сумму в $ 15,9 млрд.

Напомним, с 13 января по 12 декабря объемы активов под управлением Grayscale Investments выросли с $2,3 млрд до $12,1 млрд. В биткоин-трасте находится 544 000 BTC - почти 3% от рыночного предложения первой криптовалюты.