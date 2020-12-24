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Остаток средств на корсчетах банков 24.12.20
10:53 24.12.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 ноября
|52807.5
|23 ноября
|55267.1
|24 ноября
|57729.7
|25 ноября
|58137.3
|26 ноября
|55961.8
|27 ноября
|58811.8
|30 ноября
|54748.3
|1 декабря
|51546.4
|2 декабря
|49123.7
|3 декабря
|51585.9
|4 декабря
|53039.6
|7 декабря
|55379.0
|8 декабря
|51670.8
|9 декабря
|45219.6
|10 декабря
|46726.3
|11 декабря
|58333.1
|14 декабря
|88984.5
|15 декабря
|62387.2
|16 декабря
|66645.8
|17 декабря
|60803.6
|18 декабря
|64833.3
|21 декабря
|65781.3
|22 декабря
|52109.0
|23 декабря
|57641.1
|24 декабря
|52134.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 24 декабря - 28,4551 грн
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