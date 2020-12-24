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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.12.2020

10:50 24.12.2020 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
20.11.20205.6818
23.11.20205.4660
24.11.20205.5413
25.11.20205.6600
26.11.20205.6389
27.11.20205.6938
30.11.20205.1113
01.12.20205.0333
02.12.20205.1318
03.12.20205.0071
04.12.20205.0318
07.12.20205.1225
08.12.20205.0313
09.12.20205.2522
10.12.20205.2120
11.12.20205.9222
14.12.20206.0000
15.12.20206.0000
16.12.20205.5989
17.12.20205.0286
18.12.20205.0314
21.12.20205.0325
22.12.20205.0000
23.12.20205.1150

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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