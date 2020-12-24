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Золото дорожает 24 декабря на слабом долларе из-за ожиданий по Brexit
08:42 24.12.2020 |
Цена на золото утром в четверг растет из-за ослабления доллара, оптимизм по торговой договоренности Лондона и Брюсселя сдерживает американскую валюту и усиливает склонность к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,55 доллара, до 1879,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,11%, до 25,95 доллара за унцию.
На рынках наблюдается склонность трейдеров к риску из-за оптимизма по торговой сделке Великобритании и ЕС. В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в четверг утром.
В связи с этим американский доллар, который традиционно считается более надежным активом, дешевеет. В результате золото становится доступнее при его покупке в другой валюте, и это позитивно влияет на стоимость металла. Хотя золото также считается надежным активом, но с начала года металл подорожал уже на 20% из-зи рисков по пандемии. Теперь одним из основных факторов для золота остается курс доллара.
Инвесторы вместе с этим продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. По данным ВОЗ, число заражений в мире за все время достигло 76,8 миллиона случаев, где на США приходится почти 18 миллионов, а еще 10 миллионов - на Индию. В ряде стран темпы суточного прироста случаев заражения остаются вблизи максимальных. При этом ожидания по вакцине дают надежду на то, что пандемию удастся взять под контроль, что должно поддержать восстановление экономики.
В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов из-за рождественских праздников. В четверг некоторые рынки завершат работу раньше обычного, а в пятницу торги в США и Европе, и частично в Азии, проходить не будут.
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