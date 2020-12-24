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Курс фунта к доллару растет 24 декабря
08:40 24.12.2020 |
Курс фунта стерлингов к доллару в четверг утром растет в ожидании результатов переговоров по торговле Великобритании с ЕС после завершения переходного периода Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3551 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3492 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,2205 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2185 доллара, курс доллара к иене рос до 103,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,24 пункта.
Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. В четверг представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что стороны продолжают работать над торговым соглашением ночью. О заключении торговой сделки может быть объявлено сегодня. Надежды на благополучный исход переговоров побудили инвесторов к покупкам более рисковых активов и подорвали спрос на безопасные, такие как американский доллар.
"На этот раз действительно кажется, что сделка будет заключена как раз к Рождеству, - считает макростратег Westpac Тим Ридделл (Tim Riddell), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
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