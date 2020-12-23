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Отчет: в 2020 году через миксеры прошли биткоины на $1,4 млрд
17:34 23.12.2020 |
За 2020 год в сервисы микширования были оправлены биткоины на сумму $1,4 млрд. Это на $500 млн больше, чем в прошлом году, следует из отчета платформы Crystal Blockchain компании Bitfury Group.
Также в текущем году на $300 млн увеличилась общая стоимость первой криптовалюты, полученной субъектами даркнета - показатель достиг $1,6 млрд, из которых $533 млн было отправлено с бирж.
По данным первого квартала специалисты Crystal отметили, что 45% биткоинов организации даркнета получили с криптоторговых платформ, которые не требуют верификации. С бирж, придерживающих правил KYC, поступило 29% от общего объема, а с сервисов микширования - 1%.
Отправляли криптовалюту представители даркнета также в основном на биржи без процедур KYC - 46% от общей суммы транзакций. 13% биткоинов они перевели площадки с верификацией. Доля миксеров составила 20%, и это в четыре раза больше, чем в четвертом квартале 2019 года.
Совокупная стоимость биткоинов, полученных в 2020 году всеми поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) составила $272,9 млрд, против $154,3 млрд годом ранее. При этом количество транзакций уменьшилось со 120 млн до 109 млн, но их средний размер вырос, отметили специалисты Crystal.
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