Долги украинцев по микрокредитам выросли за год на 7% - Опендатабот

Долги украинцев перед микрокредитными организациями выросли за год на 7% и достигли 14,8 млрд гривень.

Об этом Укринформу сообщили в платформе работы с открытыми данными Опендатабот.

"Около 14,8 миллиарда гривень украинцы должны микрокредитным финансовым учреждениям. В общей сложности, задолженность по микрокредитам выросла на 7% за 2020 год и на 31% - за 2019 год", - отметили в Опендатабот.

Как сообщает Опендатабот, в 2020 году ежемесячно украинцы брали около 960 тыс. микрокредитов. Средняя сумма кредита выросла на 5% - до 3893 грн.

В первом квартале этого года наблюдался рост рынка микрокредитов на 82%, который после начала карантина сократился. В третьем квартале года рынок микрокредитования вернулся к показателям 2019 года.

За 2019 год рынок микрокредитования вырос на 50%.

Как сообщал Укринформ, с 1 января 2021 года вступают в силу изменения в закон о кредитовании, которые повлияют на сферу микрокредитных финансовых организаций.

Так, размер суммы штрафов и пени не сможет быть большим, чем два размера суммы, которую получил человек, если кредит является большим, чем 1 минимальная заработная плата (6 тыс. грн с 1 января 2021 года).

Это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма - размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.

Участники рынка считают, что эти изменения существенно не повлияют на ситуацию.