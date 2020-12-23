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Справочный курс гривны 23 декабря понижен на 27,85 коп до 28,4629 грн/$1
12:36 23.12.2020 |
Национальный банк 23 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 27.85 коп. до 28.4629 UAH/USD.
|Показатель
|22.12.2020
|23.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1844
|28.4629
|0.988
Данные: НБУ
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