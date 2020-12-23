Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.12.2020
11:09 23.12.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 декабря 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4000
|Коминвестбанк
|28,4500
|Земельный капитал
|28,3881
|Форвард банк
|28,4500
|Правекс
|28,3500
|Земельный капитал
|28,4608
|Креди Агриколь
|28,2700
|Приватбанк
|28,4900
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Банк Сич
|28,5000
|Аккордрбанк
|28,2500
|Укрстройинвестбанк
|28,5000
|OTP Bank
|28,2500
|OTP Bank
|28,5500
|ТАСкомбанк
|28,2000
|Правекс
|28,5500
|Банк Сич
|28,2000
|Креди Агриколь
|28,5600
|Альфа-банк
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,6000
|Форвард банк
|28,1800
|Ощадбанк
|28,6000
|Коминвестбанк
|28,1500
|Украинский Капитал
|28,6000
|Приватбанк
|28,1000
|Аккордрбанк
|28,6500
|Ощадбанк
|28,0500
|ТАСкомбанк
|28,7000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,8500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|34,6500
|Банк Сич
|34,6500
|Земельный капитал
|34,5242
|Коминвестбанк
|34,7000
|OTP Bank
|34,5000
|Креди Агриколь
|34,7300
|Креди Агриколь
|34,4200
|OTP Bank
|34,7500
|Укрстройинвестбанк
|34,4000
|Ощадбанк
|34,7500
|Аккордрбанк
|34,3200
|Укрстройинвестбанк
|34,8000
|Альфа-банк
|34,3000
|Приватбанк
|34,8432
|Приватбанк
|34,2500
|Форвард банк
|34,8500
|Банк Сич
|34,2000
|Земельный капитал
|34,8830
|Форвард банк
|34,1500
|Правекс
|34,9000
|ТАСкомбанк
|34,1100
|Банк инвестиций и сбережений
|34,9900
|Коминвестбанк
|34,1000
|Аккордрбанк
|35,0200
|Ощадбанк
|33,8500
|ТАСкомбанк
|35,1400
|Правекс
|33,5000
|Альфа-банк
|35,3000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Личные банкиры Трампа в Deutsche Bank уходят в отставку
|Доллар 23 декабря дешевеет к другим мировым валютам на коррекции
|Справочный курс гривны 23 декабря понижен на 27,85 коп до 28,4629 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 23 декабря закрылись ростом после спада ранее
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.12.2020
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.12.20
Это интересно
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году