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АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 23.12.20

10:00 23.12.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
20 ноября52807.5
23 ноября55267.1
24 ноября57729.7
25 ноября58137.3
26 ноября55961.8
27 ноября58811.8
30 ноября54748.3
1 декабря
51546.4
2 декабря49123.7
3 декабря51585.9
4 декабря53039.6
7 декабря55379.0
8 декабря51670.8
9 декабря45219.6
10 декабря46726.3
11 декабря58333.1
14 декабря88984.5
15 декабря62387.2
16 декабря66645.8
17 декабря60803.6
18 декабря64833.3
21 декабря65781.3
22 декабря52109.0
23 декабря57641.1

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 23 декабря - 28,2513 грн
 

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