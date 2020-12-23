Доллар дешевеет 23 декабря в рамках коррекции

Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, в том числе и к британскому фунту стерлингов в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EET курс евро к доллару рос до 1,2186 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2161 доллара, курс доллара к иене снижался до 103,45 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,63 иены, курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3401 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,336 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 90,47 пункта.

В среду снижение курса доллара обусловлено коррекцией после активного роста в ходе предыдущих сессий, вызванного уходом инвесторов в надежные активы. Поводом для этого стало появление в Великобритании нового штамма коронавируса, а также неопределенности вокруг Brexit.

Инвесторы также следят за ситуацией с пакетом экономических стимулов в США. Во вторник сенат США вслед за палатой представителей принял пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов. Однако ранее в среду президент США Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, пока это мало повлияло на рынки. "Я не знаю, насколько это позерство Трампа, и действительно ли он требует этих изменений. Приглушенная реакция пока предполагает, что валютный рынок ожидает принятия законопроекта в той или иной форме ", - сказал агентству старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).

Принятие пакета большого объема может привести к росту инфляции, делая американскую валюту менее привлекательной для инвесторов.