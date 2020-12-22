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Кабмин упростил доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий
13:44 22.12.2020 |
Кабинет Министров расширил круг потенциальных банков-кредиторов для отбора на получение частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для малых и средних предприятий (МСП).
Об этом сообщает Правительственный портал.
"На заседании правительства, 21 декабря 2020 года, принято постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», проект которого разработан Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.
В соответствии с принятым постановлением в Порядке предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году будет упрощен доступ потенциальных банков-кредиторов, которые могут принять участие в отборе для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов МСП.
Кроме того, в Порядок будут внесены следующие изменения: сняты ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров; сняты ограничения по результатам аудита банков-кредиторов исключительно по формированию немодифицированного мнения; упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом; продлевается срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами.
Кроме того, в порядке предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов. Планируется, что реализация проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, что окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов для МСП, в частности.
Как сообщал Укринформ, в начале сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
25 ноября Кабинет Министров принял постановление «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», которое определяет механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства. Постановлением также был установлен порядок отбора банков, которые будут иметь право получать такие гарантии, и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе. В частности, по результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков решением правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.
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