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Goldman Sachs: CBDC повысит эффективность фискальной и монетарной политики
13:24 22.12.2020 |
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs увидели незначительные преимущества для фискальной и денежно-кредитной политики после возможного запуска ФРС «облегченной» версии CBDC. Но их эффективность вырастет на порядок после добавления дополнительной функциональности в цифровой доллар.
В приведенном новостным директором The Block Фрэнком Чапарро фрагменте исследования говорится, что первоначальный вариант национальной цифровой валюты (CBDC) может оказаться консервативным в целях минимизации потенциального ущерба для финансовой системы. Однако он сможет открыть возможность для мгновенного распределения стимулирующих выплат среди населения.
Последнее, по словам представителей ФРС Истер Джордж и Лоретты Местер, можно достичь и без запуска CBDC за счет собственной платежной и расчетной сети FedNow Service.
В дальнейшем, по мнению экспертов, возможен более усовершенствованный вариант CBDC. Он будет подразумевать возможность выплаты процентов, что позволит улучшить работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В контексте монетарной политики ФРС сможет менять ставки в реальном времени или безболезненно опускать их в негативную область, допустили исследователи.
Запуск CBDC может быть полезен и для Минфина США. В Goldman Sachs считают, что ведомство сможет автоматически менять ставки налога как по времени, так и по географическому принципу в зависимости от поступающих макроэкономических данных, в том числе о транзакциях с участием цифровой валюты центробанка.
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