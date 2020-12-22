Goldman Sachs: CBDC повысит эффективность фискальной и монетарной политики

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs увидели незначительные преимущества для фискальной и денежно-кредитной политики после возможного запуска ФРС «облегченной» версии CBDC. Но их эффективность вырастет на порядок после добавления дополнительной функциональности в цифровой доллар.

В приведенном новостным директором The Block Фрэнком Чапарро фрагменте исследования говорится, что первоначальный вариант национальной цифровой валюты (CBDC) может оказаться консервативным в целях минимизации потенциального ущерба для финансовой системы. Однако он сможет открыть возможность для мгновенного распределения стимулирующих выплат среди населения.

Последнее, по словам представителей ФРС Истер Джордж и Лоретты Местер, можно достичь и без запуска CBDC за счет собственной платежной и расчетной сети FedNow Service.

В дальнейшем, по мнению экспертов, возможен более усовершенствованный вариант CBDC. Он будет подразумевать возможность выплаты процентов, что позволит улучшить работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В контексте монетарной политики ФРС сможет менять ставки в реальном времени или безболезненно опускать их в негативную область, допустили исследователи.

Запуск CBDC может быть полезен и для Минфина США. В Goldman Sachs считают, что ведомство сможет автоматически менять ставки налога как по времени, так и по географическому принципу в зависимости от поступающих макроэкономических данных, в том числе о транзакциях с участием цифровой валюты центробанка.



