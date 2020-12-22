BofA допускает укрепление гривни до 26-26,5 грн/$1 в I кв.-2021 благодаря возврату нерезидентов в ОВГЗ

Аналитики BofA Global Research допускают укрепление гривни до 26-26,5 грн/$1 в первом квартале 2021 года благодаря возврату нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно отчету BofA Securities от 17 декабря, ключевыми драйверами для притока инвестиций нерезидентов являются прогресс в программе МВФ, а также общий оптимизм рынка в последнее время.

По словам аналитиков, нерезиденты могут восстановить свой портфель ОВГЗ к докризисным $5 млрд с нынешних $2,6 млрд, что при отсутствии новых негативных тенденций такой приток капитала может стать ключевой поддержкой для гривни в 2021 году.

Указывается, что рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривни намного выше 26-26,5 грн/$1 в первом квартале и оправдать прогноз среднегодового курса в 27 грн/$1 в 2021 году.

В BofA добавили, что гривня является самой недооцененной валютой в регионе.

