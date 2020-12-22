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Справочный курс гривны 22 декабря понижен на 19,33 коп до 28,1844 грн/$1
12:20 22.12.2020 |
Национальный банк 21 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 19.33 коп. до 28.1844 UAH/USD.
|Показатель
|21.12.2020
|22.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9911
|28.1844
|0.69
Данные: НБУ
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