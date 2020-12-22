Евро дешевеет к доллару 22 декабря на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Курс евро во вторник днем снижается к доллару, инвесторы предпочитают отказываться от покупок рисковых активов, в том числе европейской валюты, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару снижался до 1,2215 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2242 доллара, курс доллара к иене рос до 103,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,3 иены, курс фунта стерлингов падал к доллару до 1,3438 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3463 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,24%, до 90,26 пункта.

Распространение новой мутации коронавируса и вызванные этим локдауны в Великобритании сдерживают евро и фунт. Инвесторы опасаются, что распространение вируса в Британии приведет к закрытию важных торговых путей между королевством и Евросоюзом, что особенно важно в то время, когда стороны не могут договорится и заключить торговое соглашение. На этом фоне они предпочитают покупку более надежных активов, в том числе американскую валюту.

При этом некоторую поддержку курсу британской валюты оказала макростатистика, после публикации которой она немного замедлила темпы снижения к доллару. ВВП Британии в III квартале упал на 8,6% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидавших падения на 9,6%.

Поддержку американской валюте, как более надежному активу, оказало некоторое снижение опасений за экономику страны после того, как сенат США вслед за палатой представителей принял пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.