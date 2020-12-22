JPMorgan: ослабление притока в фонды Grayscale послужит негативным сигналом для цены биткоина

Вероятность существенного снижения цены биткоина возрастет в случае заметного снижения притока средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), управляемого инвестиционной компанией Grayscale Investments. Так считает главный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg.

18 декабря стоимость средств под управлением Grayscale достигла $15,5 млрд (в начале года - 13 января - показатель составлял $2,3 млрд). На GBTC приходится $13,1 млрд, что составляет 84,3% от общей суммы активов.

«Сейчас трудно не сказать о «перекупленности» биткоина. Также нельзя не отметить, что потоки в GBTC настолько велики, что не позволят любой фиксации прибыли импульсными трейдерами создать устойчивую отрицательную динамику», - написал он.

По словам Панигирцоглу, значительное ослабление притока средств в GBTC повысит риск коррекции биткоина, аналогичной той, что произошла во второй половине 2019 года. После установления июньского пика на подступах к $14 000 цена биткоина к концу прошлого года снизилась на 44%.

В субботу, 19 декабря, цена первой криптовалюты вышла на новый абсолютный максимум, превысив отметку в $24 000.

За прошедшую неделю о вложениях в биткоин объявили инвестиционная компания Ruffer Investment ($704 млн) и хедж-фонд One River Asset Management ($600 млн). Подробнее читайте в дайджесте.

В понедельник цена первой криптовалюты скорректировалась в район $22 500 на фоне существенного роста объема торгов.



