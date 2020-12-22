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Курс фунта к доллару падает 22 декабря на рисках по коронавирусу
08:14 22.12.2020 |
Курс фунта стерлингов к доллару во вторник утром снижается, сдерживают британскую валюту ситуация с ужесточением карантина в Великобритании из-за нового штамма коронавируса, а также неопределенность вокруг переговоров по торговле с ЕС после завершения переходного периода, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.05 EET курс фунта стерлингов уменьшался к доллару до 1,3389 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3463 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,2222 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2242 доллара, курс доллара к иене рос до 103,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,3 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести ран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,26%, до 90,27 пункта.
В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В выходные в стране подтвердили, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим ряд стран ограничил транспортное сообщение с королевством, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений.
Усиливает неопределенность и ситуация вокруг Brexit. Переходный период после выхода Великобритании из ЕС, в течение которого действуют прежние правила, истекает 31 декабря. Переговоры между сторонами по соглашению о свободной торговле идут тяжело, сохраняются серьезные проблемы. В понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала правительство Великобритании и руководство ЕС продлить переходный период после Brexit в связи с кризисом вокруг нового штамма коронавируса.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по Европе и США. Так, будут озвучены данные по ВВП за третий квартал в Великобритании и Штатах. Кроме того, исследовательская компания Gfk обнародует индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе. Национальная ассоциация риелторов США опубликует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в ноябре, аналитическая компания Conference Board - данные индекса доверия потребителей в США в декабре.
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