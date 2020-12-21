Финансовые новости
- |
- 21.12.20
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк продлил льготную реструктуризацию кредитов на время карантина
21:57 21.12.2020 |
Национальный банк расширил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.
Соответствующие меры предусмотрены постановлением правления НБУ №160 от 21 декабря, которое вступит в силу с 22 декабря, передает пресс-служба регулятора.
"Учитывая развертывания эпидемиологической ситуации, мы решили продлить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий", - пояснил глава НБУ Кирилл Шевченко.
В частности, продлены сроки, на протяжении которых банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы до 30 апреля 2021 года (для должников - физических лиц) и до 31 мая 2021 года (для юрлиц). Такая реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки также не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.
Также банкам разрешено не понижать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра до 29 апреля 2021 года, а также не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 2021 года.
В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года, тогда как ранее конечным сроком было установлено 28 февраля.
Банкам также разрешено проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии.
НБУ также разрешил банкам представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме до 1 марта 2021 года, а также не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.
Как отмечают в НБУ, указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.
В частности, до июня 2021 года в отношении банков и банковских групп не будут применяться меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и тому подобное. Это решение не распространяется на банки, которые выплатили дивиденды за 2019 год.
НБУ также напоминает, что проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.
Кроме того, Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.
В части работы с непрофильными активами банкам было предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
|Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот
|Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
|Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк продлил льготную реструктуризацию кредитов на время карантина
|Депозитные ставки для физлиц 21.12.20
|Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики - НБУ
|Большинство членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021г до 6,5-7,5%
|Нацбанк проанализировал финансовые привычки украинцев на карантине
|НБУ замерил уровень финансового стресса во время коронакризиса
Это интересно
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android