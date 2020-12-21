Большинство членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021г до 6,5-7,5%

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5%-7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

В то же время несколько участников дискуссии прогнозируют снижение учетной ставки на 0,5-1 п.п. в связи с ослаблением инфляционного давления из-за сдерживания пандемией устойчивого восстановления деловой активности.

Согласно сообщению, все присутствующие члены комитета согласились, что Нацбанк должен быть готов к смягчению монетарной политики во время следующих заседаний, если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию.

По их мнению, траектория учетной ставки также будет ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

В сообщении уточняется, что на заседании присутствовало девять из 10-ти членов комитета: глава НБУ Кирилл Шевченко, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместители Юрий Гелетий, Дмитрий Сологуб, Алексей Шабан, а также директор департамента финстабильности Виталий Ваврищук, директор департамента монетарной политики и экономанализа Владимир Лепушинский, директор департамента статистики и отчетности Юрий Половнев и директор департамента открытых рынков Алексей Лупин. Еще один член комитета - заместитель главы НБУ Ярослав Матузка на заседании не присутствовал и участие в дискуссии не принимал.

Как сообщалось, правление НБУ 10 декабря в четвертый раз с июня этого года сохранило учетную ставку на уровне 6%.