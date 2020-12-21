Финансовые новости
- |
- 21.12.20
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.
К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции, осуществляемые пользователями бирж и других криптовалютных сервисов.
Если предложение одобрят, при выводе криптовалюты на собственный кошелек с централизованной биржи будет необходимо подтвердить личность получателя, а биржа должна будет эти данные хранить.
Повышенные требования к идентификации FinCEN предлагает применять при исходящих транзакциях на сумму от $3000. О транзакциях свыше $10 000 компании должны будут уведомлять ведомство напрямую. Регулятор намерен предусмотреть невозможность обхода правила через разбитие транзакции на несколько более мелких частей.
Комментарии общественности FinCEN соберет в срок до 4 января 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот
|Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
|Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса
|Нацбанк взвинтил курс доллара ради иностранцев, скупающих ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Риски банковского сектора за полгода в целом немного снизились - НБУ
|Последствия кризиса для банков оказались мягче июньского прогноза - НБУ
|Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
|Справочный курс гривны 21 декабря понижен на 18,68 коп до 27,8043 грн/$1
|Фунт 21 декабря дешевеет к доллару на 2%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков
Это интересно
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android
|Google купила компанию Neverware, чтобы превращать старые ПК и Mac в хромбуки
|Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы
|Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут