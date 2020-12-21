Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции, осуществляемые пользователями бирж и других криптовалютных сервисов.

Если предложение одобрят, при выводе криптовалюты на собственный кошелек с централизованной биржи будет необходимо подтвердить личность получателя, а биржа должна будет эти данные хранить.

Повышенные требования к идентификации FinCEN предлагает применять при исходящих транзакциях на сумму от $3000. О транзакциях свыше $10 000 компании должны будут уведомлять ведомство напрямую. Регулятор намерен предусмотреть невозможность обхода правила через разбитие транзакции на несколько более мелких частей.

Комментарии общественности FinCEN соберет в срок до 4 января 2021 года.



