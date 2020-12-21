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Фунт 21 декабря дешевеет к доллару на 2%
11:58 21.12.2020 |
Курс фунта стерлингов ощутимо снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне опасений вокруг появления нового штамма коронавируса, о котором сообщила Великобритания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.20 EET курс фунта стерлингов падал к доллару до 1,3252 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,352 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,2206 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2255 доллара, курс доллара к иене рос до 103,63 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести ран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,49%, до 90,45 пункта.
Давление на настроения трейдеров оказывают новости из Великобритании, где обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, а ряд стран уже перестали принимать рейсы из Великобритании.
"Новые, более жесткие ограничения, связанные с COVID-19, вероятно, должны будут оставаться в силе до тех пор, пока не начнется более широкое внедрение вакцины, что может занять месяцы. На данный момент мы предполагаем, что вакцины будут эффективны против нового штамма, но это еще не ясно. В результате экономический спад может стать еще более глубоким и продлиться на следующий год", - отмечают аналитики MUFG, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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