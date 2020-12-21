Финансовые новости
- |
- 21.12.20
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.12.2020
10:58 21.12.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|18.11.2020
|5.5700
|19.11.2020
|5.2220
|20.11.2020
|5.6818
|23.11.2020
|5.4660
|24.11.2020
|5.5413
|25.11.2020
|5.6600
|26.11.2020
|5.6389
|27.11.2020
|5.6938
|30.11.2020
|5.1113
|01.12.2020
|5.0333
|02.12.2020
|5.1318
|03.12.2020
|5.0071
|04.12.2020
|5.0318
|07.12.2020
|5.1225
|08.12.2020
|5.0313
|09.12.2020
|5.2522
|10.12.2020
|5.2120
|11.12.2020
|5.9222
|14.12.2020
|6.0000
|15.12.2020
|6.0000
|16.12.2020
|5.5989
|17.12.2020
|5.0286
|18.12.2020
|5.0314
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
|Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот
|Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
|Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики - НБУ
|Большинство членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021г до 6,5-7,5%
|Нацбанк проанализировал финансовые привычки украинцев на карантине
|НБУ замерил уровень финансового стресса во время коронакризиса
|НБУ намерен поднять вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г
|НБУ с 1 апреля 2021г введет NSFR-норматив на уровне 80% и ненулевые веса для валютных ОВГЗ - отчет о финстабильности
Это интересно
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android
|Google купила компанию Neverware, чтобы превращать старые ПК и Mac в хромбуки