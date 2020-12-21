Visa предложила метод офлайн-платежей в цифровой валюте центробанков

Платежный гигант Visa опубликовал исследование, в котором описал автономную платежную систему для цифровых валют центробанков (CBDC).

В документе рассматриваются преимущества CBDC и способы их использования в офлайн-режиме.

Visa предложила систему, которая будет использовать «технологию с открытым исходным кодом и инфраструктуру открытых ключей», чтобы сообщения о транзакциях можно было подписывать без необходимости подключения к интернету.

«Получатели могут отправлять подписанные автономные платежные сообщения авторизованному поставщику кошельков с гарантированным расчетом по этим транзакциям, чтобы вывести средства из автономной платежной системы», - сказано в документе.

Visa отмечает, что CBDC позволят подключить людей, не имеющих банковских счетов, к «динамичной экосистеме доступных финансовых технологий».

Код описанного протокола потенциально может быть разработан в будущем.