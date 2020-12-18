Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Coinbase первой из криптовалютных компаний станет публичной
21:36 18.12.2020 |
Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, направила на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO.
Coinbase, таким образом, станет первой из крупных компаний сферы криптовалют, которая выйдет на открытый рынок. Акции ряда небольших криптовалютных компаний уже торгуются как в США, так и за рубежом, но ни одна из них не сопоставима по размеру с Coinbase, которая оценивается примерно в $8 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Размещение акций Coinbase станет одним из первых крупных IPO в 2021 году.
Компания заявила в четверг, что направила SEC заявку на регистрацию IPO в конфиденциальном порядке. Размещение акций будет зависеть от рыночных условий и других факторов.
Coinbase, основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом и Фредом Эрсамом, выросла в одну из наиболее известных компаний индустрии криптовалют. В настоящее время количество пользователей ее платформы более чем в 100 странах составляет порядка 35 млн, что выше, чем, например, у онлайн-брокера Charles Schwab.
Онлайн-платформа Coinbase позволяет продавать, покупать, переводить и хранить криптовалюты.
Хотя в целом известно, что Coinbase является прибыльной компанией, она никогда не раскрывала данных ни о прибыли, ни о выручке. Проспект IPO, который должна будет опубликовать Coinbase, вероятно, прольет свет на операции компании, а также покажет, насколько работа с криптовалютами прибыльна для бизнеса, обеспечивающего поддержку отрасли.
В рамках последнего раунда привлечения финансирования, прошедшего в 2018 году, Coinbase получила оценку в $7,7 млрд.
Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23 770,85, а в пятницу составляет $22 979. В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц - на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.
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