Приток капитала в активы emerging markets в IV квартале может достичь 7-летнего максимума - IIF

Приток капитала в активы emerging markets в четвертом квартале 2020 года может стать максимальным с первого квартала 2013 года, считает экономист Института международных финансов (Institute of international finance, IIF) Джонатан Фортун Варгас, на которого ссылается Financial Times.

По данным IIF, в марте отток капитала из акций и облигаций emerging markets составил $95 млрд, а за первые четыре месяца кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, - $243 млрд. Однако затем инвесторы снова стали направлять средства в эти активы. В прошлом месяце иностранные инвесторы вложили почти $37 млрд в долговые бумаги emerging markets и $40 млрд - в акции.

"Отток капитала из развивающихся стран точно остался позади, и, по всей видимости, уверенный приток продолжится", - отметил Джонатан Фортун Варгас.

Денежно-кредитные стимулы Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на пандемию поддержали финансовые активы по всему миру. ФРС и другие центробанки развитых стран влили в мировые финансовые рынки примерно $7,5 трлн с начала кризиса, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

Рынки акций развивающихся стран восстанавливаются медленно, чистый приток средств наблюдается лишь в последние два месяца, свидетельствуют данные IIF. Восстановление долгового рынка было более уверенным, поскольку процентные ставки в развитых странах находятся на рекордно низком уровне.

Аналитики указывают на привлекательную стоимость акций emerging markets как в исторической перспективе, так и по сравнению с рынками акций развитых стран, а также на улучшение экономических прогнозов в связи с разработкой вакцин от коронавируса раньше, чем ожидалось.

По мнению управляющего фондом акций в Somerset Capital Management Кристофера Уайта, "2021 год может стать прорывным годом для развивающихся рынков".

Китай и Индия в следующем году будут выделяться темпами экономического роста, в то время как ожидаемое восстановление туризма будет благоприятно для Турции, Греции, Таиланда и Малайзии, отмечает партнер East Capital Джейкоб Грейпенгиссер. Он также подчеркнул, что рост нефтяных цен окажет положительное влияние на экономику России и Бразилии, рынки акций которых в этом году отстали от других развивающихся стран.

Однако некоторые инвесторы предупреждают, что ралли, вызванное доступностью капитала и надеждами на окончание пандемии, может сбавить темпы.

"Китай восстанавливается, и люди экстраполируют эту тенденцию на другие развивающиеся страны, - сказала Омотунде Лавал из Barings. - Развивающиеся рынки - это естественное место для получения процентных доходов".

В то же время, она отметила, что люди поймут, что последовательный рост происходит из-за низкой базы, "однако в реальности не будет наблюдаться возвращения к норме".

Старший вице-президент Moody's Рауль Гош считает, что финансовые последствия коронавируса будут наблюдаться еще несколько лет. При этом бюджетные доходы развивающихся стран в этом году упадут на 2,1% ВВП, что вдвое больше снижения в развитых странах. Он отметил, что капитальные расходы правительств будут не такими значительными, как раньше, поэтому "способность властей стимулировать рост будет ограничена".