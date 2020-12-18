Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Справочный курс гривны 18 декабря вырос на 0,18 коп до 27,8043 грн/$1
12:28 18.12.2020 |
Национальный банк 18 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.18 коп. до 27.8043 UAH/USD.
|Показатель
|17.12.2020
|18.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8061
|27.8043
|0.007
Данные: НБУ
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