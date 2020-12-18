Dragon Capital улучшил прогноз курса гривни до 27,5 грн/$1 к концу 2020г

Инвесткомпания Dragon Capital улучшила прогноз курса гривни и прогнозирует укрепление до 27,5 грн/$1 к концу 2020 года по сравнению с 29 грн/$1 в сентябрьском прогнозе, говорится в аналитическом отчете компании.

Автор отчета, главный экономист Dragon Capital Елена Билан прогнозирует, что постепенное укрепление гривни продолжится в первом квартале следующего года, но до конца года курс вернется до 28 грн/$, тогда как ранее ожидалось, что до конца 2021 года курс составит 30 грн/$.

По ее словам, укрепление гривни обусловлено ростом цен на товары украинского экспорта и восстановление спроса нерезидентов на внутренние государственные облигации (ОВГЗ), что стимулирует рост предложения иностранной валюты.

Отмечается, что привлекательность ОВГЗ для иностранных инвесторов возросла благодаря возобновлению сотрудничества с МВФ и увеличению ставок доходности до 10-12%.

Согласно отчету, за последние две недели нерезиденты увеличили свой портфель гособлигаций на более чем $200 млн после девяти месяцев постоянного снижения инвестиций на общую сумму в $1,9 млрд.

Главный экономист Dragon Capital оценивает золотовалютные резервы НБУ на уровне $28 млрд на конец 2020 года и прогнозирует их увеличение до $33 млрд на конец 2022 года, в первую очередь за счет активных внешних заимствований правительства.

Указывается, что резервы НБУ будут отвечать 5,4 месяцам импорта и превысят агрегированный показатель достаточности резервов МВФ, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости экономики к внешним шокам.

Билан добавила, что учитывая высокий дефицит бюджета в следующем году, который, по ее прогнозам, составит около $8 млрд, Украина будет нуждаться в поддержке МВФ и других международных партнеров, а также в заимствованиях на внутреннем и внешнем рынках, в том числе от инвесторов во внутренние облигации.

