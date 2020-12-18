Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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American Express инвестировала в криптовалютную компанию
09:58 18.12.2020 |
Ориентированная на институциональных инвесторов платформа для торговли криптовалютами FalconX объявила о привлечении инвестиций от венчурного подразделения платежного гиганта American Express.
Сумму полученного финансирования в FalconX не раскрыли.
Компания предоставляет институциональным клиентам возможность доступа к рынкам криптовалют через единую платформу для торговли, кредитования и клиринга.
«Мы наблюдаем растущий интерес со стороны традиционных управляющих активами, которые добавляют криптовалюты в качестве защиты от инфляции, чему способствует недавняя макроэкономическая политика», - отметил соучредитель и CEO FalconX Рагху Ярлагадда.
Согласно заявлению компании, она обслуживает более 250 институциональных клиентов, а объем транзакций составляет около $3 млрд в месяц.
«FalconX помогает обеспечить простоту во все более сложном пространстве цифровых активов с помощью платформы, которая предоставляет все сведения и ценообразование в одном месте», - подчеркнул директор по глобальному развитию American Express Ventures Харшул Сангхи.
Напомним, в мае FalconX получила финансирование в размере $17 млн от Coinbase Ventures и Avon Ventures, фонда венчурного капитала, связанного с FMR LLC, материнской компанией Fidelity Investments, а также ряда других инвесторов.
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