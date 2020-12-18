American Express инвестировала в криптовалютную компанию

Ориентированная на институциональных инвесторов платформа для торговли криптовалютами FalconX объявила о привлечении инвестиций от венчурного подразделения платежного гиганта American Express.

Сумму полученного финансирования в FalconX не раскрыли.

Компания предоставляет институциональным клиентам возможность доступа к рынкам криптовалют через единую платформу для торговли, кредитования и клиринга.

«Мы наблюдаем растущий интерес со стороны традиционных управляющих активами, которые добавляют криптовалюты в качестве защиты от инфляции, чему способствует недавняя макроэкономическая политика», - отметил соучредитель и CEO FalconX Рагху Ярлагадда.

Согласно заявлению компании, она обслуживает более 250 институциональных клиентов, а объем транзакций составляет около $3 млрд в месяц.

«FalconX помогает обеспечить простоту во все более сложном пространстве цифровых активов с помощью платформы, которая предоставляет все сведения и ценообразование в одном месте», - подчеркнул директор по глобальному развитию American Express Ventures Харшул Сангхи.

Напомним, в мае FalconX получила финансирование в размере $17 млн от Coinbase Ventures и Avon Ventures, фонда венчурного капитала, связанного с FMR LLC, материнской компанией Fidelity Investments, а также ряда других инвесторов.



