За два дня на криптовалютном рынке трейдеры ликвидировали шорты на $1,2 млрд

16 декабря, в день преодоления биткоином психологической отметки в $20 000, и за сутки до этого трейдеры закрыли короткие позиции суммарно на $1,2 млрд. Это в 3,7 раз превысило объем ликвидированных за этот период лонгов, согласно данным аналитической платформы Bybt.

Масштабы сворачивания коротких позиций в эти дни оказались максимальными с момента начала расчета этого показателя с середины сентября.

За день трейдеры закрыли 87 841 позицию по девяти отслеживаемым Bybt активам с соотношением шортов к лонгам 3:1 общим объемом в $1,1 млрд. Крупнейшей стала ликвидация на сумму в ~$10 млн.

Такое соотношение, три против одного, в пользу коротких позиций могло сохраниться с учетом новых рекордов. 17 декабря биткоин пробил уровень $23 000.



Ранее на фоне новых рекордов биткоина глава Coinbase Брайан Армстронг напомнил инвесторам о сопутствующих возросшей волатильности рисках. По его словам, криптовалютный рынок «может двигаться в любом направлении».