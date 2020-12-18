Курс доллара 18 декабря коррекционно растет к мировым валютам

Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром растет в рамках коррекции после четырех торговых сессий снижения, доллар сдерживали ожидания по поддержке экономики США и рост рисковых настроений, что негативно для более надежных активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET курс евро к доллару снижался до 1,2242 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2266 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 90,01 пункта. За четыре дня снижения индекс потерял 1,3%.

Ранее на неделе индекс доллара и стоимость доллара к евро обновили минимум с весны 2018 года, так как инвесторы были склонны ожидать поддержку экономики США. По объявленным в среду итогам очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, регулятор заявил, что намерен продолжать выкуп активов, а глава ЦБ указал на то, что от конгресса может понадобиться дополнительное стимулирование экономики страны.

В то же время конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.

Ожидания поддержки экономики усилили рисковые настроения на рынках, что привело к рекордному росту фондовых бирж в США и негативно отразилось на традиционно более надежном долларе.

Инвесторы также обратили внимание на итоги встречи Банка Японии. Японский ЦБ ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Также регулятор принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года.