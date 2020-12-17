Справочный курс гривны 17 декабря понижен на 8,85 коп до 27,8061 грн/$1

|Показатель
|16.12.2020
|17.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7176
|27.8061
|0.319
Данные: НБУ
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12:21 17.12.2020 |
Национальный банк 17 декабря понизил правочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.85 коп. до 27.8061 UAH/USD.
|Показатель
|16.12.2020
|17.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7176
|27.8061
|0.319
Данные: НБУ
|
|
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