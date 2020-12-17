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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.12.2020
10:58 17.12.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|16.11.2020
|5.6990
|17.11.2020
|5.7275
|18.11.2020
|5.5700
|19.11.2020
|5.2220
|20.11.2020
|5.6818
|23.11.2020
|5.4660
|24.11.2020
|5.5413
|25.11.2020
|5.6600
|26.11.2020
|5.6389
|27.11.2020
|5.6938
|30.11.2020
|5.1113
|01.12.2020
|5.0333
|02.12.2020
|5.1318
|03.12.2020
|5.0071
|04.12.2020
|5.0318
|07.12.2020
|5.1225
|08.12.2020
|5.0313
|09.12.2020
|5.2522
|10.12.2020
|5.2120
|11.12.2020
|5.9222
|14.12.2020
|6.0000
|15.12.2020
|6.0000
|16.12.2020
|5.5989
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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