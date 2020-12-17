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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.12.2020
11:03 17.12.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 декабря 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8110
|Укрстройинвестбанк
|27,8500
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Земельный капитал
|27,8839
|OTP Bank
|27,8000
|ТАСкомбанк
|27,9500
|Правекс
|27,7500
|Форвард банк
|27,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9900
|Банк Сич
|27,7500
|OTP Bank
|28,0000
|Креди Агриколь
|27,7200
|Банк Сич
|28,0000
|Аккордрбанк
|27,7200
|Укрэксимбанк
|28,0000
|Форвард банк
|27,7000
|Приватбанк
|28,0112
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Креди Агриколь
|28,0300
|ТАСкомбанк
|27,7000
|Окси банк
|28,0500
|Окси банк
|27,7000
|Аккордрбанк
|28,0700
|Глобус
|27,7000
|Глобус
|28,1000
|Альфа-банк
|27,7000
|Правекс
|28,1000
|Приватбанк
|27,6500
|Ощадбанк
|28,1500
|Ощадбанк
|27,6500
|Альфа-банк
|28,3500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,8500
|Укрстройинвестбанк
|33,8000
|Креди Агриколь
|33,8200
|Ощадбанк
|34,0000
|Укрэксимбанк
|33,8000
|Земельный капитал
|34,0490
|Аккордрбанк
|33,8000
|Банк Сич
|34,0500
|Земельный капитал
|33,7792
|OTP Bank
|34,1000
|OTP Bank
|33,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|34,1500
|Окси банк
|33,7000
|Правекс
|34,2000
|Приватбанк
|33,6500
|Укрэксимбанк
|34,2000
|Глобус
|33,6000
|Приватбанк
|34,2466
|Банк Сич
|33,6000
|Окси банк
|34,2500
|Альфа-банк
|33,6000
|Креди Агриколь
|34,2800
|Укрстройинвестбанк
|33,5500
|Аккордрбанк
|34,3000
|ТАСкомбанк
|33,5500
|Глобус
|34,3000
|Правекс
|33,4000
|ТАСкомбанк
|34,3500
|Ощадбанк
|33,3000
|Украинский Капитал
|34,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Альфа-банк
|34,6000
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