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Цена биткоина обновила максимум выше $22 000
08:38 17.12.2020 |
В ночь на 17 декабря цена биткоина вновь обновила исторический максимум на отметках выше $22 000.
Всего за сутки биткоин пробил $20 000 и $21 000. О ралли рассказали даже на китайском государственном телеканале CCTV с аудиторий в 1 млрд человек.
Новый максимум с 2018 года установил Ethereum - выше $650. Капитализация рынка перевалила за $640 млрд.
Вырос и открытый интерес (ОИ) по альткоинам на фьючерсном рынке. В лидерах роста оказались Ethereum и Litecoin.
6 декабря суточный объем ликвидаций коротких позиций по биткоину на фьючерсном рынке составил $535 млн. 17 декабря в 08:00 EET этот показатель уже составляет $188 млн.
Премии на акции криптовалютных трастов от Grayscale 16 декабря выглядели вот так:
Ровно три года назад, 17 декабря 2017 года, котировки первой криптовалюты установили предыдущий рекорд, после чего начался обвал, который впоследствии назвали «криптовалютной зимой».
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