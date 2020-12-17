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Курс доллара 17 декабря обновил минимум с весны 2018 года после встречи ФРС
08:06 17.12.2020 |
Курс доллара снижается в четверг утром и уже обновил минимум с апреля 2018 года после очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET курс евро к доллару рос до 1,2227 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2197 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,44%, до 90,05 пункта. Ранее в четверг он опускался ровно до 90 пунктов - это самый низкий уровень с 20 апреля 2018 года, когда индекс составлял 89,89 пункта.
В среду Федеральный резерв США по итогам очередной встречи решил оставить базовую ставку на текущем уровне 0-0,25%. Регулятор прогнозирует сохранение показателя на этой отметке в 2020-2023 годах. ФРС также улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020-2021 годы. Регулятор заявил, что намерен продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Глава ФРС Джером Пауэлл позже на пресс-конференции заявил, что от конгресса может понадобиться дополнительное стимулирование экономики США. Пауэлл выступал на фоне сообщений о том, что лидеры партий в конгрессе близки к соглашению по новому 900-миллиардному пакету поддержки экономики, первому с августа. Ожидание поддержки экономики США, как и снижение рисков по коронавирусу благодаря вакцине, негативно влияют на котировки надежных активов, включая доллар.
"Поскольку мир все более оптимистичен по прогнозу роста на 2021 год, доллар слабеет. Не за горами дальнейшее его ослабление", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Новости о разработке, одобрении и начале применения вакцин от коронавируса поддерживают ожидания восстановления экономики. Рынки надеются, что вакцинация поможет взять пандемию под контроль и избежать масштабного локдауна. Вакцинация уже проходит в Великобритании и США, Германия и Франция ожидают ее начала в конце декабря.
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