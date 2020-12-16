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Курс евро к доллару превысил $1,22
13:05 16.12.2020 |
Курс евро к доллару поднимается в среду днем, преодолев отметку в 1,22 доллара, где он в последний раз находился в апреле позапрошлого года, после выхода ряда макроданных о еврозоне, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 12.35 EET курс евро к доллару рос до 1,2203 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара за евро, показатель поднялся выше 1,22 доллара впервые с апреля 2018 года. Курс доллара к иене опускался до 103,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,32%, до 90,19 пункта.
Инвесторы обращают внимание на опубликованную ранее в ходе торгов статистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогноз составлял только 45,8 пункта. Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.
Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос - до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. Эксперты ожидали, напротив, снижения профицита до 22 миллиардов.
Инвесторы также имеют в виду объявление, поздним вечером по европейскому времени, итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор, как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую, согласно мнению экспертов, он оставит неизменной (на уровне 0-0,25% годовых), также обновит экономические прогнозы.
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