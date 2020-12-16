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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.10.20
11:31 16.12.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 декабря.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|09.12
|150.0 (7.0)
|10.12
|150.0 (7.0)
|11.12
|-
|87.9 (6.0; 84) 11014.0 (6.0; 1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.12
|18394.0 (5.0)
|-
|11.12
|21341.0 (5.0)
|65050.0 (6.0; 7)
|14.12
|50865.0 (5.0)
|-
|15.12
|54710.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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