Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря

За последние несколько недель обороты криптобирж снизились на 40%, поделились наблюдениями аналитики Arcane Research.

На графике ниже виден стремительный рост объема торгов на биржах в парах BTC/USD в течение октября-ноября и последующее резкое падение показателя.

Динамика объема торгов на биржах с более-менее реальным объемом торгов. Данные: Arcane Research, Messari, Skew.

«Розничные трейдеры на спотовых биржах истощены, или просто сделали перерыв перед восходящим движением биткоина?», - задались вопросом аналитики.

За несколько недель также существенно снизился семидневный показатель волатильности цены биткоина - с 5% до «привычных» значений в диапазоне 2-3%.

Данные: Arcane Research.

В начале декабря существенно снизилась корреляция биткоина с золотом и прочими активами традиционного рынка.

Данные: Arcane Research, Digital Asset Data.

«Для 2020 года была характерна высокая корреляция между биткоином, фондовым рынком и прочими классами активов. Однако за последние несколько месяцев корреляция цифрового золота с S&P 500 и золотом значительно снизилась», - подчеркнули эксперты.

В настоящее время статистическая взаимосвязь биткоина с «барометром американской экономики» самая низкая со времен мартовского обвала.