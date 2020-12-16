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Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря
08:40 16.12.2020 |
За последние несколько недель обороты криптобирж снизились на 40%, поделились наблюдениями аналитики Arcane Research.
На графике ниже виден стремительный рост объема торгов на биржах в парах BTC/USD в течение октября-ноября и последующее резкое падение показателя.
«Розничные трейдеры на спотовых биржах истощены, или просто сделали перерыв перед восходящим движением биткоина?», - задались вопросом аналитики.
За несколько недель также существенно снизился семидневный показатель волатильности цены биткоина - с 5% до «привычных» значений в диапазоне 2-3%.
В начале декабря существенно снизилась корреляция биткоина с золотом и прочими активами традиционного рынка.
«Для 2020 года была характерна высокая корреляция между биткоином, фондовым рынком и прочими классами активов. Однако за последние несколько месяцев корреляция цифрового золота с S&P 500 и золотом значительно снизилась», - подчеркнули эксперты.
В настоящее время статистическая взаимосвязь биткоина с «барометром американской экономики» самая низкая со времен мартовского обвала.
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